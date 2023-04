(ANSA) - BRASILIA, 28 APR - L'uso dell'idrogeno come vettore energetico e lo studio di possibili iniziative italo-brasiliane saranno al centro di un seminario virtuale che si terrà il prossimo 8 maggio e che avrà per tema: 'Lo sviluppo della filiera dell'idrogeno e opportunità di cooperazione Brasile-Italia'.



L'iniziativa, specifica un comunicato, è organizzata dall'ambasciata del Brasile a Roma e dalla sede europea della Fondazione Getulio Vargas (FGV Europe), in collaborazione con l'Associazione brasiliana per l'idrogeno (Abh2), l'Associazione italiana per l'idrogeno e celle a combustibile (H2IT) e da Assolombarda.



L'idrogeno, si sottolinea, "è un vettore energetico promettente a livello globale e una soluzione chiave nella lotta al cambiamento climatico. In questo evento, si tratterà principalmente dell'idrogeno verde, la sua variante più pulita, che si produce attraverso le fonti rinnovabili".



Il Brasile, si dice poi, "con un mix energetico tra i più variati e puliti al mondo e come paese generatore di innovazione, possiede le giuste caratteristiche per inserirsi in modo competitivo nella filiera dell'idrogeno sostenibile. Grazie al suo potenziale di energie rinnovabili e a numerosi progetti in via di sviluppo, può diventare un grande produttore di idrogeno verde, sia per utilizzo nel mercato domestico sia per l'esportazione".



Per quanto riguarda l'Italia, nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) "sono previsti investimenti per favorire la transizione verso l'idrogeno verde, a emissioni zero, specialmente nei trasporti e nei settori industriali 'hard to abate' (siderurgia, petrochimico, cemento) e per la creazione di 'Hydrogen Valleys', cioè di sistemi locali di produzione, trasporto e consumo di idrogeno".



L'Italia ha inoltre l'ambizione di diventare un hub per fornire energia all'Europa, con azioni che sono in linea con i piani europei Green Deal e REPowerEu.



Il seminario promuoverà lo scambio di conoscenza tra Brasile e Italia sulle prospettive del mercato e dell'innovazione tecnologica nell'industria dell'idrogeno e la cooperazione tra i due paesi, si sottolinea, "può contribuire alla transizione energetica e al raggiungimento della neutralità climatica".



"Il Brasile e l'Italia - ha dichiarato l'ambasciatore del Brasile in Italia, Helio Ramos - hanno moltissime opportunità per sviluppare il mercato strategico e promettente dell'idrogeno. Sono convinto che anche questo tema servirà a stringere ancor di più i rapporti, già così consolidati, tra i nostri due paesi".



Le iscrizioni all'iniziativa possono essere realizzate in: https://evento.fgv.br/brazilitalycooperation/. (ANSA).