(ANSA) - MILANO, 18 APR - Edison Energia, società del gruppo Edison che opera nella vendita di energia elettrica e gas a famiglie e imprese e servizi a valore aggiunto al mercato retail, raggiunge 2 milioni di contratti tra clienti residenziali, piccole e medie imprese e clienti industriali e consolida la terza posizione nel mercato nazionale per volumi di energia elettrica e la seconda posizione per volumi di gas venduti (rispettivamente 14,2 TWh e 6,6 miliardi di metri cubi di gas nel corso del 2022).



Il piano di sviluppo strategico al 2030 di Edison Energia, presentato a Milano nel corso di una conferenza stampa, prevede il raddoppio dei contratti a 4 milioni tra commodity, servizi e prodotti di efficienza energetica, soluzioni di mobilità elettrica e prodotti assicurativi per la protezione degli impianti domestici. I due milioni di contratti raggiunti nel 2023 non sono un "traguardo finale ma un punto di partenza", spiega Nicola Monti, amministratore delegato di Edison.



"Vogliamo raddoppiare i contratti - aggiunge - arrivando a quota quattro milioni nel 2030".



I 4 milioni di contratti saranno raggiunti attraverso lo "sviluppo organico, ma anche attraverso opportunità di crescita non organica con l'acquisizione di società di grandi e piccole dimensioni, come già avvenuto tra il 2018 e il 2022, con Gas Natural, Attiva, Energia Etica e Gaxa, oltre che attraverso la partecipazione alle gare d'asta di fine tutela", spiega la società.



Oggi più che mai le "persone cercano un rapporto basato su fiducia, affidabilità e solidità del fornitore. Siamo un partner capace di soddisfare i bisogni di famiglie e imprese", evidenzia Massimo Quaglini, amministratore delegato di Edison Energia.



