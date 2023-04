(ANSA) - ALGERI, 11 APR - La compagnia di idrocarburi statale algerina Sonatrach ha annunciato oggi sei scoperte di petrolio e gas compiute nel primo trimestre di quest'anno, la maggior parte nel sud-est del Paese. Lo riferisce un comunicato di Sonatrach, di cui l'ANSA ha ricevuto una copia.



Le sei scoperte producono un totale di circa 1,42 milioni di metri cubi di gas e oltre 16 mila barili di greggio al giorno.



Sono state fatte nei bacini di Touggourt, Berkine, Hassi Messaoud e Ilizi (sud-est) e a sud del giacimento di Hassi R'mel (il più grande di gas del Paese), situato a 600 km dalla capitale, nella provincia di Laghouat.



Queste scoperte "evidenziano la portata degli sforzi di Sonatrach nel campo dell'esplorazione per rinnovare le sue riserve di idrocarburi, e confermano anche l'attrattività del settore minerario in Algeria", si afferma nel comunicato.



Come attestano dati ufficiali di Sonatrach, la società aveva già compiuto 35 scoperte di petrolio e gas tra il 2020 e la fine del 2022, una delle quali con il gruppo Eni. (ANSA).