(ANSA) - MONTEROTONDO MARITTIMO, 06 APR - A Monterotondo Marittimo (Grosseto), presso il caseificio Podere Paterno, è entrato ufficialmente in funzione l'impianto di essiccazione del cippato ad energia geotermica, che già fornisce calore per tutto il processo di produzione del formaggio. E' un esempio di economia circolare e di sostenibilità. L'impianto, gestito dal Consorzio Best Local Energy, produrrà circa 200 quintali di cippato al giorno, ricavato soltanto da resti e ramaglie del bosco, e verrà distribuito in una filiera a corto raggio.



La geotermia gestita da Enel Green Power, si legge in una nota, contribuisce all'intero percorso per l'essiccazione del cippato. L'acqua calda a circa 85 gradi, prelevata dal termodotto, viene inviata all'essiccatore all'interno del quale uno scambiatore acqua-aria trasferisce il calore all'aria utilizzata per essiccare la biomassa che transita nel macchinario. Successivamente, l'acqua in uscita dallo scambiatore, ad una temperatura di circa 60 gradi, viene restituita al termodotto Enel Green Power per poi essere reiniettata nel sottosuolo e contribuire alla coltivazione sostenibile della geotermia". (ANSA).