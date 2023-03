(ANSA) - TARANTO, 24 MAR - A seguito della fermata generale per la manutenzione programmata della raffineria di Taranto è in corso il riavviamento in sequenza degli impianti, procedura che sarà conclusa entro il mese di aprile. Lo riferisce Eni, precisando che "durante tali operazioni, che vedono già operativi alcuni impianti della raffineria, saranno attivi i dispositivi di controllo e i sistemi di sicurezza, e potranno verificarsi temporanei fenomeni di visibilità delle torce, nonché possibili oscillazioni dei livelli emissivi ai camini di raffineria, come conseguenza delle normali procedure operative per tali fasi. Gli enti competenti, come previsto dal vigente protocollo operativo di comunicazione, sono stati preventivamente informati". (ANSA).