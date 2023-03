(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Sull'agrivoltaico "guardiamo con positività alle semplificazioni autorizzative introdotte in questi anni, ma per accelerare la transizione energetica, sarà essenziale completare un quadro autorizzativo e regolatorio chiaro e abilitante, che preveda un'armonizzazione della normativa regionale rispetto a quella nazionale". Lo ha dichiarato Ettore Acampora, manager di Ef Solare, uno dei principali operatori del fotovoltaico in Europa, intervenendo a un convegno alla fiera della transizione energetica K.ey a Rimini.



Ef Solare Italia ha più di 300 impianti e una capacità installata di oltre 1 gigawatt tra Italia e Spagna.



"L'innovazione introdotta dall'agrivoltaico - ha aggiunto Acampora - apre ad un futuro energetico sostenibile ed integrato, capace di coniugare gli obiettivi di decarbonizzazione con le esigenze del settore agricolo. Ef Solare, grazie ad oltre 10 anni di esperienza nelle serre fotovoltaiche ed al costante dialogo con i territori, ha sviluppato un innovativo modello di agrivoltaico in campo aperto ad utilizzo di suolo nullo". (ANSA).