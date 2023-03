(ANSA) - BOLOGNA, 13 MAR - La Regione Emilia-Romagna ha firmato un protocollo d'intesa sullo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili (Cer) insieme alle multiutility Gruppo Hera, Iren Smart Solutions e alle associazioni Cna e Confartigianato. Il documento, firmato questa mattina nella sala della giunta di viale Aldo Moro, fa parte degli obiettivi contenuti nel patto regionale per il lavoro e il clima e degli obiettivi del Piano energetico regionale (Per) 2030 e al relativo Piano attuativo triennale 2022-2024.



"Questo è il modello Emilia-Romagna - ha detto l'assessore emiliano-romagnolo alla Sviluppo economico e green economy, Vincenzo Colla - In questa regione il 95% delle aziende sono piccole medie imprese ed è importante che si sia arrivati a un accordo con le multiutility. Nella transizione le comunità energetiche possono essere molto innovative".



Il protocollo avrà una durata triennale e l'obiettivo è di "trarre un vantaggio reciproco dalla realizzazione di azioni congiunte di studio, ricerca e progettazione, con particolare attenzione al settore energetico". Le varie parti si impegneranno a fornire strumenti utili alla Regione per promuovere le esperienze di comunità energetiche rinnovabili attraverso degli interventi "pilota" da replicare sul territorio. (ANSA).