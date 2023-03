(ANSA) - BOLOGNA, 13 MAR - "Abbiamo fatto un bando per la progettazione e la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili e abbiamo ricevuto 141 richieste". Così l'assessore emiliano-romagnolo alla Sviluppo economico e green economy, Vincenzo Colla, durante la conferenza stampa di presentazione dell'accordo siglato dalla Regione con Hera, Iren Smart Solutions, Cna e Confartigianato sullo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili.



Il bando è stato chiuso il 9 marzo e ora serviranno 90 giorni di tempo per definire i vincitori: le risorse messe a disposizione ammontano a 2 milioni di euro.



"Hanno partecipato soggetti pubblici e privati, condomini, case popolari e piccole medie imprese - ha aggiunto Colla - non abbiamo ancora le risorse per tutti, ma le troveremo, il nostro obiettivo è finanziarli tutti".



Tuttavia, l'accordo siglato stamani e i finanziamenti potranno entrare nel vivo solo in seguito al parere positivo della commissione europea (previsto entro 6 settimane) e al conseguente decreto del governo italiano sul tema. "Con questo decreto - ha concluso l'assessore - saremo pronti a fare il bando centrale. Gli investimenti nell'energia sono investimenti anche per le imprese, perché se non faccio investimenti, ad esempio, nei capannoni, prima o poi rischiano di andare fuori mercato e fare comunità energetiche vuol dire non solo sostenibilità, ma anche convenienza e questo le imprese lo hanno capito". (ANSA).