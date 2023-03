(ANSA) - VERONA, 10 MAR - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, auspica che il nostro Paese diventi "l'hub del gas europeo, ben sapendo che questa energia non verrà più dall'est Europa, dalla Russia, ma necessariamente dal sud. E questo interpone l'Italia in una posizione centrale". Urso lo ha detto parlando al Letexpo di Verona. Urso ha aggiunto che "saranno realizzati e collocati a breve i rigassificatori galleggianti; per questo sono aumentate le importazioni del gas dall'Algeria ed è previsto anche il raddoppio del Tap, così come le forniture che giungeranno dal mare prospicente Israele, Egitto e Cipro. Stiamo lavorando - ha ribadito - per fare dell'Italia l'hub del gas europeo che può fornire quasi tutta l'Europa centrale. Questo, ovviamente, ci darà una maggiore importanza e ruolo geopolitico".



Urso ha ricordato che queste azioni coinvolgeranno anche la Libia, il Mediterraneo orientale. l'Azerbajgian e "con gli accordi che ha l'Eni, anche Mozambico, Qatar, un continente che noi vogliamo si realizzi davvero e per questo abbiamo parlato del piano Mattei per l'Africa". "Penso che l'Italia - ha concluso - possa diventare il Paese centrale direttrice dello sviluppo europeo, dopo che altri hanno creato una cortina di ferro ad est. Per questo dovrà inevitabilmente svilupparsi verso il sud ,attraverso l'Italia e il Mediterraneo". (ANSA).