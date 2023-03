(ANSA) - BOLOGNA, 08 MAR - È stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il bando per l'acquisto degli autobus a idrogeno previsti per il bacino di Bologna nell'ambito del progetto di energy mix che Tper, in accordo con il Comune e la Città Metropolitana di Bologna, sta mettendo in campo per rispettare lo sfidante obiettivo della neutralità carbonica per il 2030. Come è noto, infatti, Tper conta di raggiungere le emissioni zero nell'area urbana di Bologna, con 20 anni di anticipo rispetto all'obiettivo che l'Unione Europea ha fissato con orizzonte 2050.



Sempre in ottica di decarbonizzazione, uso di energia pulita e diversificazione dell'approvvigionamento energetico, completerà questa flotta una quota di mezzi alimentati con biometano prodotto localmente, carburante fossil free e rinnovabile. Il bando per i bus a idrogeno vede a gara 127 autobus da 12 metri, oltre ad una importante opzione per altri 140 mezzi. I bus sono previsti in servizio su Bologna e Ferrara entro il 2026. Il bando comprende anche la fornitura di ricambi per tutto il ciclo di vita. L'acquisto dei bus è finanziato con risorse del Pnrr - la base di gara per i 127 bus è di 76.200.000 - e, per una quota di mezzi opzionali, sarà possibile far riferimento ad altre fonti di finanziamento tra cui il Piano Strategico Nazionale per la Mobilità Sostenibile. Per questo progetto, così come per altre realizzazioni e opere finanziate in ogni ambito con fondi Pnrr, si è posto il tema del rilevante aumento inflattivo e del rincaro generalizzato dei prezzi delle forniture. E' in corso un'interlocuzione a livello istituzionale sul possibile adeguamento dei fondi pubblici stanziati anche per l'acquisto dei mezzi. Dato che, al momento, non è stata trovata copertura nazionale, Tper ha previsto di coprire eventuali extra-costi co-finanziando con risorse proprie. La documentazione di gara sarà pubblicata sul portale appalti di Tper. L'aggiudicazione è prevista nei prossimi mesi. La fornitura avverrà in più fasi: 34 bus a Bologna e 3 a Ferrara entro il 2024 e la restante parte entro giugno 2026. (ANSA).