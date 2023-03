Energia: Bei finanzia maxi portafogli fotovoltaico in Italia

La Banca europea per gli investimenti, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank - Filiale di Milano, Natixis Corporate & Investment Banking e Reden hanno stipulato un'operazione di project finance del valore di 264 milioni di euro per finanziare uno tra i maggiori portafogli fotovoltaici in Italia. In concreto, l'operazione finanzierà la costruzione e l'esercizio di 26 impianti fotovoltaici in tutta Italia (11 dei quali saranno costruiti al sud, 8 al nord e 7 al centro), con una capacità installata massima complessiva di 255 megawatt. Una volta operativi, entro il primo trimestre del 2025, gli impianti produrranno circa 470 Gigawattora/anno di energia elettrica rinnovabile, sufficienti a soddisfare il fabbisogno di oltre 190 000 famiglie italiane.



L'operazione contribuirà al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di RepowerEU e di quelli italiani in materia di energie rinnovabili. Si stima inoltre che il portafoglio fotovoltaico contribuirà a ridurre gradualmente le emissioni di Co2 di circa 3,3 milioni di tonnellate nel corso del suo ciclo di vita.