Gas: Algeria, per Eni via libera ad acquisire attività di Bp

(ANSA) - ALGERI, 28 FEB - Eni ha annunciato di aver completato il "closing" per l'acquisizione delle attività di Bp in Algeria, riguardanti gli asset di "In Amenas" e "In Salah", ed operati congiuntamente con Sonatrach e Equinor. Lo riferisce un comunicato del gruppo energetico italiano aggiungendo che l'operazione ha ricevuto l'approvazione delle autorità competenti, sia del paese sia antitrust.



L'operazione era stata annunciata all'inizio di settembre, con l'obiettivo di soddisfare ulteriormente il fabbisogno europeo di gas e di rafforzare la presenza di Eni in Algeria, sottolinea la nota.



Eni è presente in Algeria fin dal 1981, viene ricordato. A seguito di questa operazione e dei programmi di sviluppo già in corso nel bacino del Berkine, nel 2023 la produzione di Eni in Algeria è prevista pari a 130.000 barili di olio equivalente al giorno, confermando la società come "la principale compagnia energetica internazionale operante nel Paese". (ANSA).