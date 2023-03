Energia: 183 domande per bando rinnovabili Regione Fvg

(ANSA) - UDINE, 28 FEB - "Il bando di finanziamento a fondo perduto per l'utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese sta riscontrando un'ottima accoglienza, facendo registrare un numero di domande in crescita costante e ordinata: sono già 183 le domande a oggi pervenute, per un totale superiore a 16,8 milioni di euro e una copertura del 30 per cento delle risorse. Lo ha comunicato l'assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini all'incontro di Confapi FVG per presentare il bando per aziende del Fvg per l'installazione di impianti di produzione e autoconsumo dell'energia elettrica e termica da fonti rinnovabili.



L'84 per cento delle richieste proviene dalle piccole e medie imprese (Pmi) del comparto manifatturiero, il 5 dal settore del commercio, il 4 dai servizi di alloggio e ristorazione, il 7 da altri settori. Il canale contributivo ha una dotazione di 55 milioni, di cui 24 derivanti da fondi comunitari e 31 dal bilancio regionale. Bini ha ringraziato i piccoli imprenditori per la collaborazione dimostrata in questi anni, una sinergia che "ha consentito di rendere efficace la distribuzione delle risorse". Il bando sarà aperto fino al 15 giugno, nel frattempo tutte le pratiche verranno istruite per erogare i contributi entro 60 giorni.



"Nel quinquennio - ha ricordato Bini - sono stati stanziati 2 miliardi per il comparto produttivo ed anche questo ha consentito al Fvg di recuperare le posizioni produttive nel Nordest, con una crescita importante dell'export e una buona tenuta occupazionale. La scelta di intervenire sulla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è strategica, necessaria per contrastare l'aumento dei costi energetici e per incentivare la transizione energetica nel comparto produttivo regionale". (ANSA).