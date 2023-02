Gas: Kenya apre il più grande impianto dell'Africa orientale

(ANSA) - NAIROBI, 24 FEB - La costruzione grande impianto di importazione, stoccaggio e distribuzione di gas dell'Africa Orientale viene lanciata oggi a Mombasa dal capo di stato keniano William Ruto, come segnala la presidenza si Twitter.



Si tratta di un "impianto da 30 mila tonnellate" che nascerà nella nuova zona economica speciale di Dongo Kundu, direttamente connessa al principale porto del paese, precisa il sito del quotidiano The Citizen.



L'Autorità keniana di regolamentazione per l'energia e il petrolio (Epra) ha confermato il rilascio della licenza per l'impianto che sarà costruito dall'azienda tanzaniana Taifa Gas, di cui è proprietario il miliardario Rostam Aziz. Il progetto, che prevede la distribuzione di Gpl e gas da cucina in tutto il Kenya e si avvarrà di altri 10 stabilimenti, avrà un costo complessivo di 55 milioni di dollari. (ANSA).