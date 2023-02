Piano Asl Toscana Centro taglia 1,7 milioni di costo energia

(ANSA) - FIRENZE, 17 FEB - In concomitanza con la giornata "M'illumino di meno", l'Asl Toscana centro ha lanciato un Piano straordinario di efficientamento energetico che, attraverso un pacchetto di azioni urgenti 2023, consentirà un risparmio stimato in circa 1.700.000 euro. Il piano, che andrà in delibera nei prossimi giorni, attiva un pacchetto di ben 24 azioni in tutte le strutture aziendali e studiate con l'ausilio di un team tecnico con l'attivazione di ulteriori impianti di cogenerazione, interventi di isolamento termico, impianti fotovoltaici, coibentazione delle coperture, sostituzione di infissi, led e gestione da remoto dell'accensione/spegnimento impianti. La misura, spiega una nota, si inserisce in un percorso più ampio che l'Asl Toscana centro ha già intrapreso da qualche anno e che ha permesso fino ad oggi di abbattere i consumi per oltre 6 milioni di euro.



"Il piano di efficientamento energetico 2023 della Toscana Centro - racconta Lorenzo Pescini, direttore amministrativo - rappresenta una manovra di svolta. E' da tempo, tuttavia, che l'azienda ha scelto di posizionarsi sull'uso più efficace e responsabile delle fonti energetiche, attivando ogni possibile intervento di riduzione dei costi e di contenimento dei consumi legati ai processi aziendali. Ci sostengono ogni giorno in questa scelta i nostri lavoratori, che hanno raccolto l'appello verso l'adozione di buone pratiche quotidiane e comportamenti corretti". Per la sensibilizzazione al tema e alla diffusione di buone pratiche, l'Asl Toscana centro ha strutturato una specifica campagna di comunicazione. L'obiettivo è caldeggiare piccole ma importanti azioni di riduzione dei consumi di energia. (ANSA).