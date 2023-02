Maire: studia decarbonizzazione impianto Foresight in Puglia

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - Maire Tecnimont annuncia che la sua controllata NextChem si è aggiudicata uno studio di fattibilità da Foresight Group per un impianto di cattura dell'anidride carbonica e di produzione di metanolo sostenibile presso l'impianto waste-to-energy (energia da rifiuti) di Eta a Manfredonia, in Puglia. Al completamento dello studio di fattibilità, alla conclusione del processo autorizzativo e alla successiva decisione finale di investimento, l'esecuzione delle fasi di ingegneria e costruzione sarà eseguita dalle controllate del gruppo Maire Tecnimont.



Foresight Group è un gestore di fondi da 13 miliardi di euro, con investimenti orientati alla sostenibilità e numerosi asset a livello globale, tra cui impianti waste-to-energy. A NextChem il compito di identificare la migliore proposta per decarbonizzare l'impianto, fornendo una soluzione su misura grazie al suo portafoglio tecnologico. Il progetto mira a valorizzare circa 200 mila tonnellate all'anno di anidride carbonica, attualmente emessa in atmosfera, combinandola con l'idrogeno verde per la produzione di carburante sostenibile.



Alessandro Bernini, amministratore delegato di Maire Tecnimont e di NextChem, ha commentato: "Quest'aggiudicazione pone le basi per la realizzazione di uno dei più importanti progetti di valorizzazione della CO2 in Italia, rafforzando il ruolo del Gruppo Maire Tecnimont quale abilitatore della decarbonizzazione dell'industria e della transizione energetica". (ANSA).