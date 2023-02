Iberdrola, 150 milioni da Bei per 400 MW rinnovabili al Sud

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - La Banca europea per gli investimenti (Bei) ha concesso a Iberdrola un prestito verde di 150 milioni di euro per la realizzazione di una serie di progetti eolici e fotovoltaici di piccole medie dimensioni in Italia, principalmente al Sud, per una capacità complessiva di circa 400 megawatt. I nuovi impianti produrranno un volume di energia verde equivalente al consumo medio di 260.000 famiglie.



L'investimento complessivo è di oltre 300 milioni di euro.



Il finanziamento comprenderà anche infrastrutture ausiliarie quali strade di accesso, sottostazioni e interconnessioni.



Durante la fase di costruzione le nuove infrastrutture creeranno lavoro temporaneo per circa 600 persone all'anno. Il gruppo Iberdrola può già contare su un portafoglio di progetti in Italia per quasi 3.000 MW, con un parco fotovoltaico da 23 MW già operativo, e altri quattro progetti autorizzati e di prossima realizzazione, per un totale di 116 MW. (ANSA).