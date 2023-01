K.ey, a marzo a Rimini la fiera dell'energia pulita

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Ecomondo-Key Energy, la fiera annuale della green economy a Rimini, quest'anno si sdoppia. Dal 22 al 24 marzo alla Fiera di Rimini si terrà l'expo delle rinnovabili, ribattezzata K.ey, mentre dal 7 al 10 novembre sarà la volta dell'expo dell'economia circolare, Ecomondo.



Lo sdoppiamento è dovuto alla crescita straordinaria della green economy italiana dopo la pandemia. La Fiera di Rimini non basta più ad ospitare tutte le aziende che chiedono di esporre alla kermesse di novembre. Così l'Italian Exhibition Group, che organizza la manifestazione, ha deciso di dividerla in due: l'energia pulita in primavera, il riciclo in autunno.



Per K.ey si prevede a marzo il raddoppio dell'area espositiva per le rinnovabili, distribuita all'interno di 12 padiglioni, e un aumento di oltre il 30% dei brand, con la presenza dei principali leader di mercato in tutti i settori. Sono attesi oltre 200 delegati da Sud Europa, Balcani, Africa Sub Sahariana, Medio Oriente e Cina. (ANSA).