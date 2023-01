Gas:sindaco Piombino,rigassificatore non dà lavoro,danneggia

(ANSA) - PIOMBINO (LIVORNO), 28 GEN - "Il presidente della Toscana Eugenio Giani ha dimostrato ancora una volta di vivere in un mondo tutto suo. È venuto a Piombino, peraltro senza darne notizia a nessuno se non a cose fatte, esclusivamente per regalare a Snam uno spot spudorato", "un'operazione che ha come unico obiettivo il tentativo di gettare fumo negli occhi dei cittadini: va dicendo che l'opera significa un grande ritorno economico e occupazionale per la città quando non un solo piombinese lavora nel cantiere e non prende in considerazione i danni che la presenza della nave causerà alle aziende insediate nel porto e all'immagine di una città che sta lavorando per rilanciare la sua economia". Lo afferma in una nota il sindaco di Piombino Francesco Ferrari sulla visita di Giani al cantiere alcuni giorni fa. "Giani - aggiunge - sottoscrive un vero e proprio endorsement per il progetto del rigassificatore, come se non fosse chiaro da sempre che ne è il primo e più impegnato sostenitore" e "tira in ballo ancora una volta immaginifiche compensazioni per i cittadini". "Attendiamo - conclude - la risposta del Tar, l'unico soggetto titolato a impedire un progetto sciagurato per un territorio le cui istanze la Regione continua senza vergogna a ignorare". (ANSA).