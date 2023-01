Pnrr: Enel, 3,5 miliardi per rafforzare rete per rinnovabili

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - I fondi del Pnrr assegnati all'Enel "sono 3,5 miliardi e mezzo, che vanno tutti negli investimenti sulle reti di media e bassa tensione, che vanno rese più resilienti". Gli interventi richiederanno "6.000 posti di lavoro in più". Lo ha detto l'ad di Enel, Francesco Starace, a SkyTg24 Economia, in collegamento da Davos.



"Si va ad aumentare la capacità di queste reti di assorbire produzione rinnovabile da fonti molto distribuite - ha prosegutio Starace -, quelle che gli italiani stanno portando in manierea massiva sulla rete. Il 2022 ha visto triplicare il numero dei piccoli impiantirinnovabili da parte degli italiani".



Gli interventi puntano anche a "una maggiore e più diffusa magliatura della rete in certe zone d'Italia, in modo da renderla più robusta rispetto agli eventi climatici straordinari".



"Ci siamo attrezzati da tempo per farcela negli anni prescritti - ha concluso Starace -. Questo investimento richiede 6.000 posti di lavoro in più, e ci siamo mossi con due anni d'anticipo, con una formazione che riguarda tutte le aziende che lavorano con noi". (ANSA).