I Paesi più ricchi e inquinanti sono indietro di tre anni nel rispetto dell'impegno di stanziare 100 miliardi all'anno in aiuti ai Paesi a basso e medio reddito che sono gli ultimi responsabili e le prime vittime del caos climatico. Le cifre annunciate sugli aiuti erogati sono inoltre di gran lunga inferiori rispetto a quelle reali. A denunciarlo è il nuovo rapporto Oxfam, in occasione della Giornata mondiale dell'ambiente. Il dossier mostra che nonostante i Paesi donatori affermino di aver stanziato 83,3 miliardi di dollari in aiuti nel 2020, di fatto hanno stanziato soltanto tra i 21 e i 24,5 miliardi di dollari.



"Di molti dei progetti finanziati è stata sopravvalutata l'effettiva portata nel contrastare la crisi climatica", spiega l'Oxfam motivando i numeri inferiori al previsto. Inoltre molti finanziamenti "sono stati erogati sotto forma di prestiti al loro valore nominale, aggravando il peso del debito estero di economie già fragilissime e fortemente indebitate, ancor di più in un periodo in cui i tassi di interesse stanno schizzando alle stelle".