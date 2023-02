Brasile: maltempo,saliti a 40 i morti sulla costa di S.Paolo

(ANSA) - SAN PAOLO, 21 FEB - È salito a 40 il numero dei morti e ad altri 40 quello dei dispersi come conseguenza delle piogge estreme cadute nel fine settimana sulla costa settentrionale dello Stato brasiliano di San Paolo.



Il portavoce della Protezione civile locale, Roberto Farina, ha informato che il compito dei soccorritori è "pericoloso" per la quantità di acqua "accumulata che aumenta il rischio di nuovi smottamenti".



Frane e allagamenti hanno colpito quartieri umili situati sulle colline, in seguito ai quali oltre 2,5mila persone hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni.



Il servizio meteorologico MetSul ha sottolineato che gli acquazzoni che hanno colpito le città del litorale di San Paolo sono stati i maggiori mai registrati nel Paese, superando, ad esempio, il disastro accaduto l'anno scorso a Petrópolis, nella regione montuosa di Rio de Janeiro.



Il governatore di San Paolo, Tarcísio de Freitas, ha dichiarato che potrebbero essere stati definitivamente distrutti alcuni punti dell'autostrada Rio-Santos, che con i suoi 550 km, in gran parte costieri, è considerata una delle più belle del Brasile.



