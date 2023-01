Ambiente: per Msc Crociere obiettivo impatto zero entro 2050

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - Navi a impatto zero entro il 2050. È l'obiettivo di Msc Crociere che punta a raggiungere il traguardo della neutralità carbonica, ovvero operazioni a impatto zero di Co2 entro quell'anno. La compagnia, come è stato spiegato nella conferenza stampa di inizio anno per presentare le novità, ha già ridotto la propria intensità di emissioni di anidride carbonica del 35% dal 2008 ad oggi e, sulla scia di quanto previsto dalla International Maritime Organisation (Imo), che ha fissato l'obiettivo di ridurre del 40% le emissioni entro il 2030, si è impegnata a conseguire entro il 2050 il traguardo della neutralità carbonica, ovvero operazioni a impatto zero di Co2.



"Dal 2017 al 2023 abbiamo investito oltre 8 miliardi di euro in una flotta più moderna ed efficiente, con dieci nuove navi che sono state migliorate dal punto di vista ambientale rispetto alle precedenti", ha sottolineato Pierfrancesco Vago, executive chairman della Divisione Crociere del Gruppo Msc. La compagnia si sta concentrando sulla riduzione delle emissioni di Co2 attraverso il gnl, che rispetto ai combustibili marini standard elimina quasi del tutto le emissioni di inquinanti atmosferici, tra cui gli ossidi di zolfo e le polveri sottili, riduce notevolmente gli ossidi di azoto e consente già di ridurre le emissioni di Co2 fino al 25%. Al centro della nuova campagna globale della compagnia c'è proprio la sostenibilità: il titolo è 'Discover the future of cruising' e verrà trasmessa in oltre 30 paesi grazie a un'attività di marketing globale multicanale che comprende televisioni, out of home, stampa, media digitali e social media. Con la nuova campagna Msc Crociere intende mostrare concretamente il proprio impegno sul fronte della sostenibilità promuovendo nel contempo le nuove navi, le nuove destinazioni e le nuove esperienze di bordo. (ANSA).