(ANSA) - LIVORNO, 03 LUG - Un cagnolino di razza pinscher, mentre era a passeggio con la proprietaria, è stato ucciso a Livorno oggi in via Accademia Labronica da un pitbull, che non era al guinzaglio, che si è avvicinato e l'ha assalito. Troppo gravi le ferite riportate dal pinscher che è morto poco dopo l'aggressione sotto gli occhi della padrona. Sul posto è arrivato anche il proprietario del pitbull che è stato multato dalla polizia municipale perché il suo animale non aveva il guinzaglio. Nel frattempo, come spiegano dalla municipale, sono state avviate le verifiche veterinarie da parte di Asl sul pitbull per valutarne la pericolosità. (ANSA).