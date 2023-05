(ANSA) - MONTEVIDEO, 09 MAG - Continua l'allarme siccità in Uruguay: nonostante il Paese abbia una delle più grandi riserve di acqua dolce del mondo, nella capitale, Montevideo, da un paio di settimane l'acqua che scorre attraverso le tubature ha un sapore più salato a causa dell'eccesso di sodio. Il fenomeno ha generato lamentele da parte degli utenti e preoccupazioni per la salute tra i medici.



A cause del deficit idrico e della scarsità di acqua dolce nel fiume Santa Lucía e nei suoi bacini, la società statale Obras sanitarias del Estado (Ose) dal 26 aprile ha deciso di iniziare a trasportare una diversa miscela di acqua disponibile. Parte della fornitura proviene infatti da una sorgente più vicina al Río de la Plata, l'estuario che riceve l'acqua salata dell'oceano.



Il 57,8% delle persone che hanno risposto al sondaggio condotto sui social dalla tv locale Telenoche ha dichiarato di sentire un sapore più salato nell'acqua fornita da Ose. (ANSA).