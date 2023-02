Pesca: Lollobrigida, in passato gestione insensata

(ANSA) - PORDENONE, 15 FEB - "Il mare è un elemento da valorizzare perché negli anni, purtroppo, c'è stato un atteggiamento teso alla riduzione della filiera ittica che invece noi riteniamo importante". Lo ha affermato il ministro dell'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida, a Pordenone, alla fiera Aquafarm.



"Una riduzione insensata - ha aggiunto - che puntava sempre su filiere di approvvigionamento lunghe, che spesso possono essere mandate in crisi da eventi contingenti o addirittura da singoli individui. Abbiamo visto cos'è successo sull'energia, sui fertilizzanti, ma questo può accadere anche in questo settore. La dismissione della nostra flotta peschereccia - ha proseguito - una poca attenzione al nuovo nostro sistema portuale, sono decisioni non corrette che riteniamo di dover invertire, mettendo grande attenzione al mare, come potenzialità. Ovviamente - ha concluso - all'interno del loro sviluppo e dell'attenzione per il mare c'è anche quello per il settore della pesca e questo è un obiettivo che il Governo si è posto con l'istituzione di un ministero specifico che possa fare da coordinamento delle attività legate a questo patrimonio".



(ANSA).