Siccità: Lega,fare invaso fiume Ambra aiuta 300mila abitanti

(ANSA) - FIRENZE, 14 FEB - "I recenti periodi di siccità, ai quali è stata soggetta anche la Toscana, ha portato la giunta regionale a studiare soluzioni legate all'accumulo di risorse idriche per scopi irrigui, mediante la creazione di nuovi invasi in zone strategiche del nostro territorio; ad esempio l'invaso sul torrente Ambra a Bucine (Arezzo) che coinvolge anche Castelnuovo Berardenga (Siena) potrebbe servire un bacino d'utenza di poco inferiore ai ‪300.000‬ abitanti; un numero, dunque, assai rilevante e significativo". Lo afferma Marco Casucci, consigliere regionale della Lega, annunciando sul punto una interrogazione alla giunta regionale.



"L'opera - aggiunge Casucci- risulta anche indispensabile per la sicurezza della Sp 540, nonché per contribuire in modo efficace alla sicurezza dei residenti a valle, in particolare nella frazione di Levane", "perciò ho predisposto un'interrogazione in cui chiedo specificatamente quali mirate azioni intenda assumere la Regione in merito alla predetta struttura e quali siano le tempistiche connesse a tale necessario intervento". (ANSA).