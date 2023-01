Pianta infestante lungo il Po, interventi per contenerla

(ANSA) - BOLOGNA, 27 GEN - Dopo le numerose segnalazioni in merito alla presenza della pianta infestante 'Reynoutria Japonica', alias il 'Poligono del Giappone', lungo l'asta del Po e affluenti, l'agenzia interregionale per il fiume Po (AlPo), ha deciso di procedere con interventi di contenimento e con la disinfestazione. Si è partiti da Vercelli dove il Poligono - si legge in una nota - ha completamente colonizzato l'area golenale del fiume Sesia in una zona interessata da strade, ferrovie e insediamenti umani.



A questo primo intervento, seguiranno ulteriori azioni mirate quando saranno disponibili i fondi necessari. Il modello che nell'immediato AIPo ha programmato, prevede diverse fasi: taglio e triturazione completa, eliminazione successiva dei tronchi e materiale vegetale flottante, messa a dimora di arbusti a ripristino e rinaturazione dell'area. L'eliminazione delle specie aliene è anche una delle azioni del grande progetto di rinaturazione dell'area Po, finanziato tramite Pnrr, che vedrà AIPo impegnata in un lavoro del valore di 357 milioni di euro.



(ANSA).