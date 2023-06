'Una Pizza Napoletana' a New York migliore pizzeria degli Usa

(ANSA) - NAPOLI, 28 GIU - 'Una Pizza Napoletana' a New York si riconferma la migliore pizzeria degli Stati Uniti d'America.

Questo il risultato secondo la guida più influente nel mondo della pizza, 50 Top Pizza, annunciato ieri alle 18 - orario di New York - al West Edge, all'interno del Chelsea Market, durante una cerimonia trasmessa in diretta sui canali social del network e presentata da Andrew Cotto. Una riconferma importante "per Anthony Mangieri - si sottolinea - emozionato durante la cerimonia".

Al secondo posto Razza Pizza Artigianale, a Jersey City, di Dan Richer, che si aggiudica anche il premio speciale Pizza Maker of the Year 2023 - Ferrarelle Award. Sul terzo gradino del podio, Ken's Artisan Pizza, a Portland, a cui va l'unico Green Oven della guida, riconoscimento assegnato alle pizzerie con un'alta sostenibilità ambientale. Al quarto posto, Tony's Pizza Napoletana, a San Francisco, che si aggiudica anche il premio speciale Performance of the Year 2023-Robo Award, essendo l'unico presente in guida con due pizzerie: Tony's Pizza Napoletana e Pizza Rock, a Las Vegas, alla posizione 18.

Quinta posizione per Chris Bianco e la sua Pizzeria Bianco, a Phoenix; sesta posizione per Ribalta, di Rosario Procino e Pasquale Cozzolino, a New York, cui va anche il premio speciale Best Pasta Proposal 2023-Pastificio Di Martino Award; settima posizione per 0' Munaciello, a Miami; ottava per Jay's Artisan Pizzeria, a Kenmore, cui va anche il premio speciale Pizza of the Year 2023-Latteria Sorrentina Award, con 'Nduja; nona posizione per Song' E Napule, a New York, che si aggiudica anche il premio speciale Best Fried Food-Il Fritturista 2023-Oleificio Zucchi Award; chiude la top ten Kesté, a New York.

Tra gli altri premi speciali: il Best Wine List 2023-Asti DOCG Award che va a Ops, a Brooklyn; il Best Service 2023-Goeldlin Award a Fabrica Pizza, a Tampa; il New Entry of the Year 2023-Solania Award a Pizza Secret, a New York; il premio One to Watch 2023-Fedegroup Award va a Pizzeria Sei, a Los Angeles; infine il Best Beer Service 2023-Birrificio Fratelli Perrella Award va a Craft 64, a Scottsdale.

Per la prima volta viene assegnato anche un Green Oven, riconoscimento dato alle pizzerie con una forte attenzione alle pratiche di sostenibilità ambientale, che va a Ken's Artisan Pizza a Portland, che fa compagnia ad altre sei pizzerie in Europa con la stessa menzione. New York è la città degli Usa più rappresentata, con dieci pizzerie in guida, seguita da Portland, Miami e San Francisco, con tre insegne a testa. Le prime 15 posizioni della classifica 50 Top Pizza USA 2023, entrano di diritto nelle 100 Migliori Pizzerie al Mondo, che si ritroveranno a Napoli il 13 settembre a Palazzo Reale.

"New York si conferma una delle grandi capitali della pizza - sottolineano i curatori Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere - ed è la città con più pizzerie al mondo, contando più di 7.000 esercizi che servono pizza. La grande novità è la crescente qualità dei locali presenti nella città di Portland, mentre la California è lo Stato con più pizzerie. Il movimento americano è in grande fermento, nell'ultimo anno ancora di più, con una nuova generazione di artigiani sempre più attenti alla qualità del prodotto e degli ingredienti". (ANSA).