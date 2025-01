Champagne, il biopic Rai su Peppino di Capri

Grazie al dono dell'orecchio assoluto nel 1943, a soli quattro anni, per aiutare la famiglia, suonava per i soldati americani di stanza a Capri. Fu il primo in Italia a far conoscere il Twist, a suonare il Rock con la sua Band, Peppino di Capri e i suoi Rockers aprivano i concerti dei Beatles nella tournée italiana.

Dopo i biopic su Mia Martini, Nada, Califano, su Rai 1 sbarca il film- v il 18 febbraio (una settimana dopo Sanremo sulla scia del festival) su Peppino di Capri "Champagne", con la regia di Cinzia Th Torrini già dietro la macchina da presa per la serie tv su Gianna Nannini (per Netflix).

Nei panni di Peppino di Capri Francesco Del Gaudio che nel film tv interpreta e suona le sue canzoni, figlio di musicista anche lui ha studiato musica dall'infanzia. Il tv movie, una coproduzione tra Rai Fiction e O' Groov, è stato presentato al circolo sportivo Rai di Roma a Tor di Quinto. Cinzia Th Torrini racconta: "Peppino ha voluto incontrarmi, è nata un'empatia. Ho sentito ciò che ho comunicato nel film. Lui con grande ironia mi ha parlato dei momenti alti e di quelli bassi, questo mi ha aiutato a capire chi fosse l'attore giusto. Ho obbligato Francesco Del Gaudio a suonare il pianoforte e cantare. Lo stesso Peppino, sentendolo, ha chiesto se la voce fosse la sua e si è sorpreso quando ha capito che non era una registrazione".

Del Gaudio: "Partecipare a Sanremo? Come musicista non sarebbe male, ma chi me la scrive la canzone? Se qualcuno mi scrive le parole, perché no…" ironizza l'attore. In un messaggio video da casa Peppino di Capri dice di essere felice di questo film e di non vedere l'ora di vederlo. Lo vedrà montato domani a casa sua con una proiezione assicurano dalla produzione. Nel cast Arianna Di Claudio, Gaja Masciale e con la partecipazione di Antonia Truppo e con Gianluca di Gennaro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA