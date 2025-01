'Ieri Notte' di Carmine Saviano in musica alla Fonoteca

Un tuono, la vista di un manifesto funebre nel ventre di Napoli, la sigaretta che si accende, la scatola nera dei ricordi che si sblocca. Si apre così il primo dei sette racconti di "Ieri Notte" (ad est dell'equatore, collana Liquid), esordio letterario di Carmine Saviano, giornalista di La Repubblica: domani a Napoli alle 18.30 alla Fonoteca ( via Morghen, 31 c/f) presentazione musicale del libro.

Il desiderio di acquistare la prima chitarra elettrica, due amici che negli anni del liceo delimitano con la musica il perimetro della loro amicizia, uno studio di registrazione in cui sogni e realtà si confondono. E poi le note di Pharoah Sanders, dei Mogwai, dei Pavement e degli Alice in Chains. In ognuno dei sette racconti di "Ieri notte" la musica è sfondo e protagonista, personaggio invisibile ma determinante, altra forma di linguaggio. Con la presentazione a Fonoteca, i racconti tornano quindi a casa. Parole e musiche si intrecceranno grazie agli interventi musicali del cantautore Gnut e alle letture di Gianni Aversano che poi dialogheranno con l'autore e con Ilaria Urbani.

L'esistenza intreccia gioco e paura nel racconto di una città decadente e onirica, sempre maestra di autoironia, con l'autore che restituisce, con una lingua contemporanea e viva, la parabola di chi, nato negli anni Settanta del '900, arriva ai suoi ultimi giorni poco dopo il 2050. Tra grottesco e introspezione psicologica, la scrittura dal passo cinematografico affonda lo sguardo in una metropoli melanconica e magica, tra adolescenze perdute e atmosfere surreali, tra incubi resistenti al giorno e conversazioni rimandate da troppo tempo. E ci si affaccerà nel futuro prossimo con un rogo inaspettato al Corso Umberto e con l'ultimo desiderio di un morente: giocare a pallone al Belvedere di San Martino.

Carmine Saviano è nato a Napoli nel 1977, vive a Roma.

Giornalista della redazione Spettacoli del quotidiano "La Repubblica", scrive per "Il Venerdì"



