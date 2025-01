Rischiarono la vita per spegnere rogo doloso, premiati

Un encomio speciale per il coraggio e l'impegno straordinario è stato attribuito a due agenti della Polizia Municipale di Sala Consilina, nel Salernitano. Si tratta di Francesco Finamore e Luigi Molinari protagonisti di un coraggioso intervento durante un incendio doloso boschivo nell'agosto 2024 che minacciò le abitazioni della parte alta del paese. I due agenti, nonostante il pericolo, misero a rischio la loro incolumità utilizzando mezzi di fortuna per fermare le fiamme, evitando che il rogo raggiungesse le case. La cerimonia di conferimento dell'encomio si è svolta a conclusione della Santa Messa in memoria di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale. L'evento ha visto la partecipazione dell'amministrazione comunale e di numerosi cittadini, che hanno reso omaggio agli agenti per il loro gesto di valoroso altruismo. Il comandante della Polizia Locale, Salvatore Della Luna Maggio, durante la cerimonia, ha espresso parole di apprezzamento per l'impegno e la dedizione dimostrati dai due agenti che con il loro intervento hanno contribuito a prevenire una tragedia per la cittadinanza. "Il loro esempio di coraggio e altruismo è un faro per tutta la comunità - ha dichiarato il primo cittadino Domenico Cartolano - e dimostra l'importanza del lavoro quotidiano dei nostri agenti, che spesso si trovano a dover affrontare situazioni pericolose per garantire la sicurezza di tutti".



