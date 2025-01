'Mosaico' parte seconda, esce il disco di Andrea Sannino

Dalla mezzanotte sarà disponibile sulle piattaforme digitali, in formato CD e in vinile 'Mosaico' parte seconda, del cantautore Andrea Sannino, completamento dell'opera cominciata ad aprile 2024 con la prima parte del disco.

Il lavoro discografico racchiude ricordi, amori, viaggi e storie di vita. L'idea comune dell'album è quella di esplorare tutti i temi trattati trasformandoli in diversi generi musicali.

Artisti come i Neri per Caso, Peppe Barra, Mister Hyde e Fabiana Martone contribuiscono alla composizione del 'Mosaico' musicale.

Nella versione vinile si aggiungono i brani in duetto con Mario Biondi, Gigi Finizio e Franco Ricciardi. L'inedito che lancia questo secondo pezzo di Mosaico è il brano cantato da Sannino con i Neri per Caso "Nu poco 'e te' " e il cui video clip sarà online dalle 14 del 17 gennaio. Focus track della seconda parte di Mosaico, la canzone è scritta da Sannino e da Mauro Spenillo che ha anche arrangiato il pezzo.

Il brano mette in risalto, si sottolinea, "la bellezza delle armonizzazioni vocali dei Neri per Caso, creando una combinazione emozionante tra la voce calda e melodiosa di Sannino e lo stile unico del gruppo vocale". Il testo vuole celebrare l'amore in tutte le sue sfaccettature "enfatizzando il messaggio attraverso la purezza delle voci". Musicalmente è una ballata con sfumature latine che fa evidenziare, oltre le voci, chitarra acustica e percussioni.



