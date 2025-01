Reggia di Caserta, hub culturale in ex Convento dei Passionisti

Un hub culturale alla Reggia di Caserta. Sono infatti partite le opere del progetto "Reggia in arte e design" per la realizzazione all'interno dell'ex Convento dei Passionisti, storica struttura che fa parte del complesso vanvitelliano, di nuovi spazi destinati allo studio, alla produzione e alla fruizione di arte e cultura. Un progetto realizzato nell'ambito del Piano Strategico "Grandi progetti beni culturali" (annualità 2020), i cui lavori si concluderanno nel 2026. Il progetto prevede il recupero e il restauro del complesso dell'ex convento dei Padri Passionisti e delle aree esterne di sua pertinenza con il consolidamento dei corpi di fabbrica e la riqualificazione degli ambienti dal punto di vista impiantistico ed energetico. Principi cardine sono sostenibilità ed economia circolare.

"Le scelte compiute - spiega il direttore generale della Reggia di Caserta,Tiziana Maffei - sono volte a favorire la lettura delle varie fasi storiche che hanno caratterizzato la vita del complesso architettonico, in un arco di almeno tre secoli. La scelta degli interventi è stata infatti preceduta da una campagna conoscitiva, che ha seguito le fasi del rilievo geometrico, materico e di indagini diagnostiche, ulteriormente approfondita in fase d'intervento con scelte a favore della lettura costruttiva della fabbrica".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA