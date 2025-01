Al Cto di Napoli ieri l'aggressione ad un infermiere

Nella giornata di ieri, come riferisce l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate che si occupa di denunciare le aggressioni agli operatori sanitari, alle 11 di ieri mattina al pronto soccorso del Cto di Napoli è giunto un uomo accompagnato dal figlio che lamentava un dolore addominale.Il personale del triage ha invitato il figlio ad attendere nella sala d'attesa, ma al padre non è garbata la decisione e ha sferrato un calcio in pieno petto all'infermiere.

Improvvisamente l'uomo, dolorante per la colica addominale, ha trovato la forza di mettere ko il sanitario.

Un altro caso di aggressione, c'era stato sempre ieri, all'ospedale Maresca di Torre del Greco.



