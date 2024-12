ContaminAzione, talk e concerti a Napoli

"ContaminAzione, prologo di una rinascita", è la rassegna-contenitore di appuntamenti musicali, gratuiti, che si svolgono nel periodo pre natalizio a Napoli.

Sulla scia dell'evento "#Classico contemporaneo", quest'anno la rassegna, porta la firma dei due direttori artistici Michele De Finis e Marco Messina, che propongono location di forte impatto per una programmazione di incontri tra il pubblico e gli artisti e live musicali. Oggi è stata la volta del talk con Antonio Fresa e Marco Messina, storico musicista dei 99 posse, compositore di colonne sonore come Martin Eden, negli spazi di Palazzo Cavalcanti.

Domani, giovedì 19 dicembre, si darà il via ai concerti all'ex ospedale militare, struttura storica della città che è stata da pochissimo completamente restaurata, senza aver perso il fascino delle memorie. Con il live della dj e vocalist Sara Persico e Davide "BOOSTA" Dileo il tastierista e fondatore dei Subsonica, in Post Piano Session / Napoli tape.

Si prosegue il 20 dicembre con due pilastri del rock italiano, Cristiano Godano, la voce dei Marlene Kuntz e Massimo Zamboni chitarrista e compositore dei Cccp e dei successivi CSI.

Zamboni insieme al tastierista Cristiano Roversi e al chitarrista Erik Montanari presenta "P. P. P. - Profezia è Predire il Presente", una performance che ha tra le sue linee guida una frase di Pasolini: "Un dolore civico profondo".

L'appuntamento sarà un susseguirsi di letture tratte dalle sue opere intervallate da esecuzioni musicali, alcune delle quali inedite e composte per l'occasione.

La serata conclusiva, il 22 dicembre, vedrà Eugenio Finardi, esibirsi insieme con i musicisti, Giuvazza Maggiore, storico chitarrista di Finardi e Raffaele Cesarano. Il progetto si intitola "Euphonia", una suite che incorpora i brani in un flusso ininterrotto che accompagna l'ascoltatore attraversando vari stati emozionali. Il Flow si sviluppa in un continuum spazio temporale in un'interpretazione ogni volta unica e diversa sul canovaccio delle canzoni di Finardi, con qualche omaggio ai suoi autori più cari, da Battiato a Fossati, dando un respiro più ampio alle emozioni, condivise in un'intensa esperienza collettiva.

L'evento è promosso e finanziato dal Comune di Napoli, nell'ambito del progetto "Altri Natali", nuovo progetto culturale ideato dall'associazione Acta progettazioni APS.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA