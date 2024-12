'Racconti al femminile' a Napoli, al via con Lina Sastri

Dal 23 al 30 dicembre il Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore a Napoli sarà il palcoscenico della seconda edizione di "Racconti al femminile", una rassegna musicale - promossa e finanziata dal Comune e prodotta da AreaLive - u"nica nel suo genere, pensata per celebrare il talento, la forza e la sensibilità delle donne nel panorama musicale" come evidenziano i promotori in una nota.

L'evento, che coinvolgerà sette artiste, si articola in sei serate ad ingresso libero con prenotazione su Eventbritee, sarà all'insegna della musica d'autore, del jazz, della world music e della sperimentazione contemporanea. Un viaggio che unisce la potenza della melodia e della parola per raccontare storie, emozioni e messaggi di inclusione e bellezza.

Ad aprire la rassegna il 23 dicembre sarà Lina Sastri, una delle figure più rappresentative del teatro e della musica napoletana, con lo spettacolo "Voce 'e notte", un omaggio alla tradizione musicale partenopea e alla sua capacità di rinnovarsi nel tempo. Il 26 dicembre, spazio al doppio live di Patrizia Laquidara e le Ebbanesis, un intreccio di suoni e tradizioni che mescola l'anima napoletana e il cantautorato italiano. Il 27 dicembre, la scena sarà della cantante maliana, vincitrice di un Grammy Awards, Fatoumata Diawara, che porterà i ritmi e le melodie del Mali, accompagnati dalla sua intensa energia artistica. Il 28 dicembre, il pubblico sarà trasportato dalle sonorità graffianti e viscerali dell'irlandese Wallis Bird, famosa per il suo stile unico e la sua chitarra percussiva. Il 29 dicembre sarà la volta della giovane trombettista e cantante spagnola Andrea Motis, un talento del jazz internazionale che combina tradizione e modernità con una raffinatezza unica. A chiudere la rassegna, il 30 dicembre, sarà l'eclettica cantautrice italiana Marina Rei, con una performance tra pop e cantautorato che celebra i suoi 25 anni di carriera.

La rassegna, mettono in evidenza gli organizzatori, "rappresenta un omaggio al ruolo fondamentale della donna nella musica e nell'arte contemporanea, evidenziandone l'universalità e l'influenza culturale. Ogni serata sarà un momento di riflessione e dialogo, con performance che valorizzano non solo il talento individuale delle artiste, ma anche il patrimonio culturale collettivo di Napoli, città da sempre culla di contaminazioni e rinascita artistica".



