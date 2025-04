Accademia pasticceri Ampi conferma Sal de Riso presidente

Il XXXIII Simposio Tecnico dell'Accademia Maestri Pasticceri (Ampi), a Colorno (Parma) presso la sede di Alma - la Scuola Internazionale di Cucina Italiana - ha riconfermato la fiducia a Sal De Riso, che mantiene per un altro quadriennio il ruolo di presidente.

"Questa riconferma è un'emozione, se possibile ancora superiore a quella provata quando, quattro anni fa, venni eletto Presidente. Significa che abbiamo - uso il plurale non per forma ma per sostanza - lavorato bene, che l'Associazione è forte e coesa. Il nuovo direttivo, poi, con gli ingressi dei Maestri Luigi Biasetto, Emmanuele Forcone, Armando Palmieri e Carmen Vecchione, acquisisce nuova linfa, come è giusto che sia. Siamo consapevoli che il cammino da fare sia ancora tanto ma lo spirito è quello giusto, così come lo sono le motivazioni e il senso di responsabilità verso il settore della pasticceria" ha commentato Sal De Riso. Il nuovo direttivo di Accademia è così composto: Sal De Riso (Presidente), Santi Palazzolo e Paolo Sacchetti (Vice Presidenti), Denis Dianin, Andrea Urbani, Stefano Zizzola, Roberto Cosmo, Giuseppe Amato, Luigi Biasetto, Emmanuele Forcone, Armando Palmieri e Carmen Vecchione.. Inoltre entra in Accademia il piemontese Luca Montersino che porta così a 59 i Maestri operanti sul territorio nazionale e a livello internazionale.



