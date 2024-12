Dieci anni della Fondazione San Gennaro alla Sanità

'Legami. La Costruzione di una Rete' è stato il titolo scelto per un incontro che ha voluto celebrare a Napoli dieci anni di attività della Fondazione di Comunità San Gennaro, una riflessione sul valore delle relazioni e dei legami nel processo di trasformazione del Rione Sanità. Le assise, svoltesi nella Chiesa di Santa Maria Maddalena ai Cristallini, hanno posto al centro un tema centrale: come le connessioni umane e comunitarie abbiano contribuito a rendere il Rione Sanità un esempio virtuoso di innovazione sociale e rigenerazione urbana, sottolinea una nota.

L'incontro ha esplorato dieci parole chiave, ciascuna rappresentativa di un aspetto fondamentale delle esperienze maturate nel Rione: Cooperazione - Giovanni Maraviglia (La Paranza) e Francesco Pirone (Università Federico II); Fedeltà - Raffaele Esposito (La Sorte) e Mita Marra (Università Federico II); Relazioni - Enzo Porzio (La Paranza) e Mariarosa Napolitano (Università Federico II); Innovazione sociale - Discussione sulla sperimentazione di nuovi modelli collaborativi; Design circolare - Susanna Parlato (ReMade Community Hub) e Rosanna Veneziano (Università della Campania Luigi Vanvitelli); Rigenerazione urbana - Marino Amodio (G124), Carlo Antonucci (Manità), e Nicola Flora (Università Federico II); Arte partecipata - Rebecca Rocco (La Sorte) e Valentina Apicerni (ISPC CNR); Comunità di patrimonio - Salvatore Illiano (La Paranza) e Paolo Calvosa (Università Federico II); Prossimità - Marco Badolati (Il Grillo Parlante), Martina Giordano (La Rana Rosa), e Rosaria Lumino (Università Federico II); Identità organizzativa - Antonio Iaccarino e Patrizia Campajola (La Paranza) con Mariavittoria Cicellini (Università Federico II).

"Queste parole chiave - si sottolinea - non sono semplici termini: rappresentano il cuore del cambiamento avvenuto nel quartiere, attraverso una rete di progetti, persone e sogni che hanno ridefinito il significato di comunità e di appartenenza".

Il Rione Sanità si è trasformato "in un modello di innovazione sociale, dove le esperienze di cooperative come La Paranza e La Sorte, insieme con progetti come ReMade, hanno creato nuove opportunità di crescita e sviluppo. Queste iniziative non solo hanno dato vita a un dialogo tra tradizione e modernità, ma hanno anche contribuito alla rigenerazione di luoghi simbolo come il Cimitero delle Fontanelle, che riaprirà al pubblico come patrimonio condiviso".

Tra i relatori Francesco Izzo (Università degli Studi di Napoli Federico II), che ha analizzato l'interazione tra le esperienze del Rione, Stefano Consiglio (Fondazione Con il Sud), che ha concluso l'incontro sottolineando l'importanza della costruzione di comunità di patrimonio.

Le celebrazioni continueranno il 16 dicembre con una serata nella Basilica di Santa Maria alla Sanità, dove si esibiranno il neonato Coro di Napoli dell'Andrea Bocelli Foundation e l'Orchestra Sanitansamble.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA