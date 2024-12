Manfredi, il Capodanno sarà una grande festa di popolo

"Continuiamo con questa nostra tradizione di quattro giorni di festa, dal Plebiscito al lungomare ma c'è anche una serata molto bella al PalaVesuvio a Ponticelli per dare il segnale di una città policentrica e aperta che festeggia in tutte le sue parti e con tutti i suoi abitanti". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in occasione della presentazione del fitto programma promosso e finanziato dall'amministrazione per salutare il 2024 e dare il benvenuto al 2025. Il sindaco ha sottolineato che il Capodanno sarà "una grande festa di popolo che farà anche tornare a Napoli tanti talenti di casa nostra che rappresentano un vanto per la città. Sarà un Capodanno che guarda a tutti i generi musicali, a tutte le generazioni perché i napoletani si meritano di divertirsi così come i tanti turisti che vengono per divertirsi con noi". Confermati i fuochi d'artificio a Castel dell'Ovo a partire dalle ore 1,30 circa al termine del concerto in piazza Plebiscito. E per consentire a tutti di poter partecipare alla grande notte senza dovere prendere l'auto, è in corso - come ha riferito Manfredi - la trattativa sindacale per prolungare gli orari del servizio di trasporto pubblico la notte di Capodanno.

"Come sempre noi siamo ottimisti", ha concluso il sindaco.





