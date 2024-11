Arrivato il secondo treno per metro Piscinola-Aversa

È giunto nella zona della stazione di Piscinola il secondo treno realizzato dalla casa costruttrice Caf destinato a servire la linea metropolitana Piscinola-Aversa Centro gestita da Eav . A comunicarlo è l'Ente Autonomo Volturno.

Il primo era arrivato lo scorso anno. Come il precedente, si tratta di un convoglio di ultima generazione, realizzato dalla società spagnola che sta costruendo anche i treni della metro Linea 1. La metro Piscinola-Aversa collega anche Mugnano e Giugliano in Campania, ma i treni nuovi risultano compatibili anche con i binari della metro Linea 1, tanto che - in occasione dell'arrivo del primo convoglio - era stato evidenziato che, una volta ultimati i lavori dell'anello metropolitano, il convoglio potrà circolare anche sulla tratta Secondigliano-Aeroporto di Capodichino.

Si tratta del secondo esemplare dei dieci che sono stati acquistati: i convogli, formati da sei casse-vagoni, hanno una capienza di 1.200 utenti.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA