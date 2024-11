Al Teatro Lendi Stagione al via con il musical 'Grease'

Parte da domani, 19 novembre, al Teatro Lendi di Sant'Arpino (Caserta) la nuova stagione con il musical di Jim Jacobs e Warren Casey "Grease". Con la regia di Saverio Marconi in associazione con Mauro Simone, il tour dello spettacolo arriverà nello spazio di Via Alessandro Volta diretto da Francesco Scarano.

Presentato dalla "Compagnia della Rancia" e in scena al Lendi fino a giovedì 21 novembre, il lavoro, rileva una nota, "confermerà la sua capacità di trasformarsi in un vero e proprio fenomeno di costume pop, in un cult intergenerazionale che, dopo aver ampiamente superato i 2 milioni di spettatori complessivi dal primo debutto, si rinnova a ogni stagione restando sempre più attuale e amatissimo anche dalle nuove generazioni" Il tutto nel segno di una storia d'amore e di amicizia senza tempo.

Il musical ha debuttato a Broadway nel 1971, nel 1978 segue il film campione di incassi che consacra John Travolta e Olivia Newton-John nei ruoli dei due protagonisti, "e - si sottolinea ncora - dopo più di cinquant'anni la sua energia elettrizzante continua a vivere sui palchi di tutto il mondo: l'amore adolescenziale tra Danny e Sandy, che nasce nelle sere d'estate e risuona tra le note dalla colonna sonora tra cui brani come Restiamo Insieme, Greased Lightnin e Sei perfetto per me, nella versione italiana di Franco Travaglio e Michele Renzullo a ritmo di rock'n'roll".



