Asl Avellino, evento formativo su osteoporosi

Gli aspetti clinici e la prevenzione primaria e secondaria dell'osteoporosi, "un nemico silenzioso", saranno al centro dell'evento formativo promosso sabato ad Avellino presso il Carcere Borbonico dalla Asl guidata dal direttore generale Mario Ferrante. Il convegno, articolato in due sessioni, passerà in rassegna il collegamento tra l'osteoporosi e i tumori ormono-dipendenti e i percorsi terapeutici per la prevenzione delle fratture da fragilità. I lavori saranno conclusi dalla tavola rotonda a cui parteciperanno specialisti e medidi di medicina generale dedicata alla integrazione tra ospedale e territorio.



