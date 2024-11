A Biogem "I volti dell'avversario" di Esposito

"I volti dell'avversario": il saggio del filosofo Roberto Esposito sull'enigmatico episodio veterotestamentario di Giacobbe e l'angelo, sarà al centro del convegno che si svolgerà domani alle 17:00 ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, presso la biblioteca del centro di ricerca Biogem. Insieme all'autore, interrogati da Michele Farisco, responsabile dell'area Bioetica di Biogem, si confronteranno gli storici Aldo Schiavone e Ortensio Zecchino.

La biblioteca del centro fondato e presieduto da Zecchino, a due anni dalla inaugurazione si conferma in continua crescita e sempre più destinata a diventare sede stabile per la presentazione di libri e opere d'arte nell'ambito del progetto dell'incrocio tra cultura umanistica e cultura scientifica.





