Sold out per "prima" nazionale "Emozioni, luci, tango e..."

Ha fatto registrare il sold out lo spettacolo di candlelight, unito al fascino del tango, "Emozioni, luci, tango e..." che ha scelto il Teatro "Vittorio Emanuele" di Benevento per la sua "prima" nazionale.

Il quintetto di archi dell'Orchestra Internazionale della Campania, composto da Nadezda Khomutova (2° violino), Marco Musco (viola), Valentino Milo (violoncello), Vanni Miele (contrabbasso) con il supporto della fisarmonica dello special guest Flavio Feleppa, attraverso la direzione del maestro - concertatore Veaceslav Quadrini Ceaicovschi, ha trasportato il pubblico nella dimensione musicale dei grandi compositori, da Bach a Morricone per arrivare ad Astor Piazzolla.

L'evento, prodotto dall' Accademia delle Opere Aps presieduta da Francesco Tuzio, verrà ripetuto nelle prossime settimane sui palcoscenici di diversi teatri italiani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA