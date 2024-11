Padula, un villaggio per bimbi nei giardini certosini

I giardini del monumentale complesso certosino di San Lorenzo a Padula , in provincia di Salerno, trasformati in un vero e proprio villaggio dedicato ai bambini e ai ragazzi. L'evento "Il Sentiero delle Zucche", fino al 3 novembre prossimo, accoglierà le famiglie ogni giorno dalle 10 alle 19. L'iniziativa, promossa dal Comune di Padula e organizzata dalla Cooperativa sociale Il Sentiero, mira a offrire attività ludiche, culturali e creative, in un contesto suggestivo e immerso nella storia. Molto fitto il programma che si caratterizza per la presenza di diversi laboratori creativi di disegno, di intagli e di letture animate pensate per i più piccoli. Tra i momenti speciali il "Weekend Magico" fissato per il 2 e 3 novembre, con attrazioni come l'area giochi, gonfiabili, trucca bimbi e animazione pomeridiana dalle 15.30 alle 18.30. L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto "Crescere insieme in Certosa", sostenuto dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia, che mira a creare opportunità di socializzazione per i minori attraverso esperienze culturali, artistiche e ricreative. "Il lavoro svolto - dichiara in una nota il vicesindaco di Padula Caterina Di Bianco- è davvero notevole e i risultati parlano da soli per il coinvolgimento di decine di famiglie provenienti da diverse parti del Salernitano" Anche il presidente della cooperativa, Fiore Marotta, sottolinea che: "l'evento non solo arricchisce l'offerta educativa per i giovani, ma rappresenta anche un'occasione per valorizzare il territorio e la Certosa di San Lorenzo in modo educativo e socializzante".



