Spaccio cocaina, due arresti nell'Avellinese

Gli agenti del commissariato di Lauro, in provincia di Avellino, hanno arrestato un trentunenne ed un quarantunenne di Nola (Napoli), per spaccio di sostanze stupefacenti. I due si erano specializzati nella consegna a domicilio della cocaina mediante i social. Sequestrati un grammo di cocaina e 735 euro in contanti. I due, tenuto conto che l'arresto è avvenuto a confine tra Domicella e Palma Campania nella giornata di ieri, sono stati giudicati con il rito della direttissima presso il Tribunale di Napoli. L'arresto è stato convalidato e per entrambi è stato disposto l'obbligo di dimora nei rispettivi comuni di residenza con prescrizione a rientrare in casa nelle ore serali e notturne.



