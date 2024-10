Nel Salernitano la prima edizione delle Metaversiadi

Studenti in gioco per sperimentare un nuovo modello formativo. Il prossimo 30 ottobre si terrà la prima edizione delle Metaversiadi, il nuovo e sfidante format che applica la gamification ad un contesto educativo e formativo per fare dell'innovazione il suo plus. I giochi si svolgeranno all'interno della sede di FMTS Group (Pontecagnano Faiano - SA, via Leonardo da Vinci). L'iniziativa è ideata e organizzata da Itaca, start-up del network FMTS Group leader nello sviluppo di sfidanti contenuti didattici in VR/AR e Mixed Reality.

Le Metaversiadi non sono solo una gara tra studenti delle scuole superiori italiane, chiamati a confrontarsi su scienze naturali, fisica e inglese ma anche un'occasione di incontro, di orientamento al lavoro, e di approfondimento sui temi dell'innovazione. L'obiettivo principale è di co-creare, insieme a docenti, studenti e stakeholder del mondo della formazione, un modello educativo al passo con le esigenze del futuro. La tavola rotonda, dal titolo "Il metaverso? L'altra metà dell'education", in programma il pomeriggio e accreditata per i docenti sulla piattaforma S.O.F.I.A., fornirà gli approcci e le metodologie utili a supportare il miglioramento della progettazione e dell'offerta educativa e formativa. Dopo i saluti di Giuseppe Melara, presidente di FMTS Group, e di Imma Stizzo, CEO di Itaca, interverranno: Gerardo Canfora, rettore dell'Università del Sannio; Genoveffa Tortora, direttrice CAOT Università degli Studi di Salerno; Fabio De Felice, docente in Operation Management Università degli Studi "Parthenope" - componente task force Digitalization del b20; Elisabetta Mughini, dirigente di Ricerca sull'Innovazione di Indire; Stefano Di Tore, componente del Comitato Scientifico di ResearcHu Istitute, e Amarildo Arzuffi, dirigente Area Formazione Fondimpresa. Le conclusioni saranno affidate a Natale Forlani, presidente INAPP - Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche.

Le prove delle Metaversiadi sono strutturate per testare le competenze in tre materie fondamentali: scienze naturali, fisica e inglese. Gli studenti affronteranno test teorici e pratici in un ambiente virtuale altamente immersivo ed inclusivo. Ogni prova durerà 5 minuti, durante i quali i partecipanti dovranno dimostrare le loro capacità e le loro conoscenze.

Oltre alle competizioni, le Metaversiadi proporranno percorsi di orientamento al lavoro. Durante la giornata del 30 ottobre, ci saranno workshop finalizzati ad aiutare gli studenti a esplorare le opportunità formative per il loro futuro professionale.

Parallelamente, ai docenti sarà riservato un momento di confronto mirato a collegare le esigenze del mondo della scuola con quelle delle imprese e del mercato del lavoro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA