Taurasi, sequestrati 25mila litri di vino

Venticinque mila litri di vino sono stati sequestrati dai carabinieri forestali a Taurasi, in provincia di Avellino. I controlli, eseguiti insieme al personale della Asl di Avellino, hanno riguardato un'azienda di produzione e trasformazione del posto: il prodotto sequestrato, sfuso e imbottigliato, non presentava alcuna indicazione sulla tracciabilità. Il titolare è stato anche multato per tre mila euro per la non corretta applicazione delle procedure fissate per legge a garanzia dei consumatori.



