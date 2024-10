Eruzioni del gusto, si apre con chef stellati

Studenti delle scuole alberghiere e chef di alto livello apriranno con una anteprima dedicata ai cuochi del futuro, venerdì 25 ottobre alle 12.00, la 6° edizione di Eruzioni del Gusto, evento culturale, espositivo e di promozione dell'enogastronomia, della viticoltura e dell'enoturismo dei territori vulcanici della Regione Campania e delle altre aree vulcaniche del Paese, promosso dall'associazione culturale ORONERO dalle scritture del fuoco.

La kermesse, in programma dal 25 al 28 ottobre al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, al confine tra Napoli e Portici, darà appuntamento al pubblico con l'apertura dedicata agli chef del futuro: 'le scuole alberghiere a confronto' a cura dell'Associazione provinciale Cuochi di Napoli. Intervengono: Domenico Iavarone (già Stella Michelin, Executive Chef presso l'hotel La Favorita di Sorrento) Eduardo Giglio (executive chef del ristorante Line di Ercolano) Angelo Carannante (Chef Stella Michelin, Executive Chef del ristorante Caracol di Bacoli) Mario Volpe (Food & Beverage manager dell'hotel Excelsior di Napoli, delegato regionale Ais) Ciro Poppella (maestro pasticcere patrono dell'omonima pasticceria), Luigi Vitiello (Presidente Unione Regionale dei Cuochi della Campania - F. I. C.). Al pubblico verrà mostrata dal vivo la preparazione di piatti della tradizione campana, le tecniche di lavorazione dei prodotti più noti della nostra terra vulcanica 'innaffiati' da vini più delicati.

A seguire, un incontro sulla filiera ittica con Feampa Campania con storie di successo da raccontare e sessioni tematiche su acquacoltura, trasformazione dei prodotti ittici, commercializzazione e marketing: presentazione di strategie di marketing efficaci per promuovere i prodotti ittici locali, discussione sull'importanza della tracciabilità e della certificazione dei prodotti.

Sabato 26 ottobre alle 12.00 in programma il taglio del nastro inaugurale della 6° edizione con rappresentanti delle istituzioni e giornalisti. A seguire workshop e degustazione dei prodotti della Campania, show cooking e masterclass. Uno spazio sarà dedicato anche quest'anno a Vetrina Toscana a cura di Toscana Promozione Turistica. E ancora, Vesuvio e Etna ovvero Incontri vulcanici con degustazione di vini vulcanici, prodotti ittici, show cooking e degustazioni di piatti della tradizione.

Degustazioni vini e masterclass vini Campani a cura dei Consorzi di Tutela in collaborazione con Associazione Italiana Sommelier - Campania. Nel pomeriggio di sabato incontro su Intelligenza artificiale nel mondo del food a cura dell'Ordine Tecnologi Alimentari Campania e Lazio. E poi, Sostenibilità e sviluppo della diversità bio-culturale vitivinicola campana PSR campano, Misura 16.1.2, a cura di CREA VE di Turi (Ba) e i Piccoli Campi Srl. Tra gli appuntamenti in programma 'Unesco Vulcanico'.

L'edizione 2024 ripropone come in passato una sezione dedicata alla BIE - Borsa Internazionale dell'Enoturismo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA